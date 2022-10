"Chatkę Puchatkę" zbudowali od nowa. Schronisko w Bieszczadach otwarte dla turystów 

Budowa obiektu, który stanął w miejscu kultowej Chatki Puchatka, ruszyła wiosną 2020 roku. Termin oddania budynku do użytku był kilka razy przekładany. Prace budowlane utrudniała deszczowa pogoda i długa, mroźna zima. - Faktycznie, warunki atmosferyczne mocno utrudniały wykonawcom prace. Trzeba też wziąć pod uwagę specyficzne, górskie warunki. To nie była łatwa inwestycja - przyznaje Stanisław Kucharzyk, zastępca dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Poprzedni budynek został całkowicie wyburzony. W jego miejscu stanął nowy, zbudowany z drewnianych bali łączonych w technologii zrębowej. To stara metoda ciesielska, do dzisiaj popularna m.in. na Podhalu. Przy łączeniu drewnianych elementów wykorzystuje się kołki i zamki ryglowe. Tak budowane budynki charakteryzują się dużą wytrzymałością.

Można zjeść, odpocząć i podziwiać widoki

W schronie, bo tak formalnie nazywa się nowy obiekt, znajdują się dwie sale dla turystów: na parterze i na poddaszu. Aktualnie turyści mogą korzystać tylko z tej na parterze i to w godzinach od 8 do 17. Sala na poddaszu, gdzie będzie można się przespać, jeszcze przez jakiś czas nie będzie dostępna dla turystów. - Musimy jeszcze wykonać drobne prace. Dopiero kiedy się z nimi uporamy, udostępnimy tę przestrzeń turystom. Wtedy też obiekt będzie mógł funkcjonować całodobowo - mówi Stanisław Kucharzyk.

Historia Chatki Puchatka

Bieszczady oblężone przez turystów

Dlatego do wyjścia w góry, jak przypomina ratownik, należy się odpowiednio przygotować. - Dobre buty dopasowane do podłoża i przeciwdeszczowa kurtka to podstawa. W plecaku obowiązkowo powinien znaleźć się napój izotoniczny i wysokoenergetyczne przekąski. Do tego mapa, telefon z naładowaną baterią, powerbank i latarka - wylicza nasz rozmówca.