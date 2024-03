Zawalił się most w Baltimore

W Baltimore w Stanach Zjednoczonych zawalił się most. Uderzył w niego kontenerowiec - podała agencja Reuters. Lokalna rozgłośnia WTOP news poinformowała, że po kolizji "wiele pojazdów" znajdujących się na moście wpadło do wody.

Jak informuje Reuters, Most Key Bridge w Baltimore w amerykańskim stanie Maryland runął, kiedy uderzył w niego statek handlowy. Nie wiadomo na razie czy są ofiary.

Lokalna rozgłośnia WTOP news poinformowała, że po kolizji "wiele pojazdów" znajdujących się na moście wpadło do wody. Jak wynika z filmu opublikowanego na platformie X statek zapalił się. Następnie jednostka miała zatonąć. Trwa akcja ratunkowa. Jak podaje agencja AP, służby próbują uratować co najmniej siedem osób, które wpadły do wody.