Na spotkaniu u Terleckiego byli Sasin i Kurski. "Rozważamy, jak zrobić, żeby w Polsce było dwa razy więcej miłości"

Jacek Sasin, Andrzej Zybertowicz, Jacek Kurski, Waldemar Paruch, Maciej Łopiński - to niepełny skład osób, które w środę spotkały się w gabinecie wicemarszałka Sejmu i jednocześnie przewodniczącego klubu PiS Ryszarda Terleckiego. Nikt z obecnych nie powiedział jednak wprost, czego spotkanie dotyczyło. Kurski powiedział, że była to "bardzo ciekawa wymiana myśli, wrażeń". - To jest spotkanie, w którym rozważamy, jak zrobić, żeby w Polsce było dwa razy więcej miłości, niż jest - mówił profesor Zybertowicz.