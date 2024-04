czytaj dalej

W połowie maja mija termin dla pracodawców na dostosowanie się do nowych przepisów Kodeksu pracy. Dotyczą one bezpieczeństwa i higieny pracy. Według regulacji pracodawca musi zapewnić na żądanie pracownika monitor stacjonarny lub dodatkową podstawkę. Dotyczy to również podnóżków.