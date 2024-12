czytaj dalej

Sekretarz generalny NATO ostrzega, że "Zachód nie jest gotowy na to, co go czeka za cztery do pięciu lat". W związku z tym Mark Rutte wezwał do "przełączenia się na tryb wojenny" i "zwiększenia produkcji oraz wydatków na obronność". Szef Sojuszu zwrócił się też z apelem do obywateli jego państw.