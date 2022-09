"Nie ustąpił pierwszeństwa" i uderzył w samochód. Motocyklista zginął na miejscu

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę przed godziną 10 na drodze wojewódzkiej 702 pod Zgierzem (województwo łódzkie). 51-letni motocyklista nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym. Kierujący jednośladem, mimo reanimacji zmarł. Droga łącząca Zgierz z Kutnem była zablokowana blisko trzy godziny.

Do zdarzenia doszło o godzinie 9.40 na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 702 z ulicą Cegielnianą w Dąbrówce Wielkiej pod Zgierzem. - Kierujący motocyklem 51-letni mieszkaniec gminy Nowosolnam jadąc ulica Cegielnianą, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi jadącemu droga wojewódzką 702 i doprowadził do zderzenia - poinformował aspirant sztabowy Robert Borowski z Policji w Zgierzu. Dodał, że mimo reanimacji motocyklista zmarł. - 32-letni kierujący samochodem osobowym z obrażeniami trafił do szpitala. Droga wojewódzka 702 jest już przejezdna - przekazał policjant.