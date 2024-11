Ciężarówka wjechała na przejazd kolejowy, pociąg się wykoleił. Są ranni

Kierowca i maszynista byli trzeźwi

W pociągu było 125 osób

- Nasi pasażerowie, którzy jechali wykolejonym pociągiem, kontynuują podróż autobusami. Jeden z nich jedzie bezpośrednio do Lublina, drugi do Warszawy, z której co godzinę jeżdżą składy do Lublina - informuje Dutkiewicz.