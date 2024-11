Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił wyrok wobec policjanta Sławomira L. oskarżonego o śmiertelnie postrzelenie ze służbowej broni 21-letniego Adama Czerniejewskiego i przekazał sprawę do sądu w Kaliszu, do ponownego rozpatrzenia. Do zdarzenia doszło 19 listopada 2019 roku w Koninie.