Paris Hilton nie wystąpiła dla Joe Bidena, wolała być na weselu Britney Spears. "To było dla mnie ważniejsze"

- Poproszono mnie o występ didżejski dla prezydenta i innych prezydentów z całego świata podczas kolacji, ale to było dla mnie ważniejsze - powiedziała Paris Hilton w piątkowym odcinku swojego podcastu "This is Paris". Celebrytka nagrywała go dzień po weselu Britney Spears z jej długoletnim partnerem Samem Ashgarim.