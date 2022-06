"Pan Miły przestał być miły". Tom Hanks zwymyślał fanów po incydencie z jego żoną

W czwartkowy wieczór Tom Hanks i Rita Wilson udali się do nowojorskiej restauracji. Gdy wychodzili z kolacji, zaatakowała ich grupa fanów próbujących zrobić sobie z selfie z aktorami. Na nagraniu, które trafiło do sieci i stało się viralem, można zobaczyć przedzierającą się między ludźmi parę. Fani są tak natrętni, że Rita Wilson w pewnym momencie potyka się i omal nie upada. "Przestańcie!" - mówi aktorka. Zdenerwowany Hanks zatrzymuje się i krzyczy: "Cofnijcie się, k*rwa! Chcecie przewrócić moją żonę?!".

Sytuacja, która zaskoczyła fanów

Tom Hanks ostatnio często udziela się w mediach

Kilka dni temu aktor udzielił też "The New York Times Magazine" głośnego wywiadu, w którym przyznał, że teraz nie zagrałby już geja w filmie "Filadelfia", pierwszym, który przyniósł mu Oscara. - Jednym z powodów, dla których ludzie nie bali się tego filmu, było to, że to ja grałem geja. To już za nami i nie sądzę, żeby teraz ludzie zaakceptowali nieautentyczność faceta hetero grającego geja - powiedział.