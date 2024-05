Eurowizja 2024. Kto ma największą szansę na wygraną?  

O tym, kto stanie do walki o podczas sobotniego finału Eurowizji zadecydowały przeprowadzone w dwóch turach półfinały. Pierwszy odbył się we wtorek 7 maja. O awans zawalczyło podczas niego 15 utworów. Wśród nich znalazła się piosenka "The Tower" reprezentującej Polskę wokalistki Luny. Artystka zakończyła rywalizację bez sukcesu. Do finału zakwalifikowały się reprezentacje Serbii, Portugalii, Słowenii, Ukrainy, Litwy, Finlandii, Cypru, Chorwacji, Irlandii i Luksemburga.