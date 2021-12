Elton John i Ed Sheeran w nowej świątecznej piosence "Merry Christmas"

Ed Sheeran: Elton do mnie zadzwonił z propozycją

- Elton do mnie zadzwonił w Boże Narodzenie, żeby złożyć mi życzenia. Elton dzwoni do mnie prawie codziennie - powiedział Sheeran w rozmowie z holenderskim radiem NPO Radio 2. - Powiedział: "'Step Into Christmas' jest na szóstym miejscu listy przebojów! Chcę zrobić kolejną świąteczną piosenkę. Zrobisz to ze mną?" - relacjonował piosenkarz.

Sheeran na początku tygodnia na swoim instagramowym profilu opublikował również wideo, inspirowane komedią romantyczną "To właśnie miłość" ( Love Actually) - jednym ze świątecznych "klasyków".

Elton John i Ed Sheeran w świątecznym klipie

Piosence towarzyszy teledysk autorstwa Jasona Koeniga, Jenny Koenig i Eda Sheerana. Wykorzystano w nim cytaty z ulubionych brytyjskich piosenek bożonarodzeniowych: "Last Christmas" Wham!, "Merry Christmas" Shakin' Stevensa, "Walking in the Air" The Snowman czy "Stay Another Day" East 17.