Jako sierżant Olszańska wspierała porucznika Borewicza. "Z najtrudniejszych sytuacji wychodził dowcipem"

"Z najtrudniejszych sytuacji wychodził dowcipem. To było bardzo cenne w nim"

- Był fantastyczny. Był miłym, fajnym kolegą. On mi zawsze pomagał, radził w sytuacjach różnych - prywatnych, życiowych, na planie i tak dalej. Zawsze był do mojej dyspozycji, w każdej chwili. Dawał mi dobre rady - mówiła.

Wyznała, że jego śmierć odczuwa jako "nieprawdopodobną". - Nie mogę dopuścić tej myśli, że go nie ma. On był silny, on był mocny, on każdemu radził: dasz radę - mówiła.