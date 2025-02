Argentyński sąd w środę oczyścił z zarzutów trzy spośród pięciu osób oskarżonych w sprawie śmierci Liama Payne'a - poinformowały media. Wśród nich jest biznesmen Rogelio Nores, przyjaciel muzyka, który miał też pełnić funkcję jego menadżera. Wcześniej prokuratura zarzucała mu, że "nie dopełnił obowiązków opieki, pomocy i wsparcia", jakie miał wobec Payne'a, i "porzucił go na pastwę losu, wiedząc, że nie jest on w stanie sam o siebie zadbać i cierpi na wiele uzależnień".

Kolejne dwie osoby oczyszczone z zarzutów to pracownicy hotelu, w którym doszło do tragedii - jego menadżer oraz szef recepcji. Prokuratura argumentowała, że widząc Payne'a pod wpływem narkotyków nie powinni byli go zostawiać samego w pokoju z balkonem, co stanowiło zagrożenie dla jego życia. Sąd ocenił jednak - jak pisze "Guardian" - że prokuratura nie wykazała, w jaki sposób przeniesienie 31-latka do jego pokoju miało stanowić niewłaściwe zachowanie z ich strony.