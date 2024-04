Mam złośliwego raka płuc - poinformował w mediach społecznościowych założyciel zespołu Łzy Adam Konkol. Jak wyjaśnił, z uwagi na wrodzoną wadę serca lekarze nie mogą "wyciąć kawałka płuca" ani zastosować chemioterapii. Muzyk od dziecka cierpi na zespół Eisenmengera.

Adam Konkol publicznie poinformował o diagnozie pod koniec zeszłego tygodnia. "Mam złośliwego raka płuc, wiem, dziwne, nie palę i nie paliłem papierosów, ale czasem tak się podobno zdarza" - przekazał na Facebooku w piątek. "Jestem po kilku konsultacjach i 'normalnie', gdybym nie miał wady serca, po prostu wycięli by mi kawałek płuca i być może było by po sprawie, ale nie można" - wyjaśnił muzyk. "Nie można też chemioterapii, która by mnie po prostu zabiła, za to można 'strzelać' w niego promieniami i taki jest plan" - dodał.

"Normalne pytanie to 'ile mi zostało?', na moje oko około 58 lat, bo mój plan, by żyć co najmniej 106 lat się nie zmienił. Po prostu kto mnie zna ten wie... Z nie takich opresji wychodziłem cało, więc jak spotkacie mnie za 3 lata, to nie pytajcie 'co on tutaj jeszcze robi?', bo ja po prostu go pokonam jak mini katar" - przekazał założyciel zespołu Łzy w dalszej części wpisu, do którego dołączył zdjęcie z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Założyciel zespołu Łzy o diagnozie

W wywiadzie dla serwisu Plejada.pl Konkol opowiedział, jak dowiedział się o chorobie. Diagnozę usłyszał po tym, jak zachorował na grypę typu A podczas wyjazdu do Londynu. - Byłem tak chory, że wylądowałem w szpitalu z podejrzeniem zapalenia płuc. Zrobili mi wtedy tomografię komputerową płuc - wyznał muzyk. Lekarze wykryli guzek, po czym wysłali go na "badanie PET w trybie pilnym". - Właśnie wtedy okazało się, że guz nie tylko rośnie, ale i na zdjęciach bardzo się świeci. To oznaczało, że jest aktywny, że są tam komórki nowotworowe - podkreślił Konkol.

Muzyk w wywiadzie zaznaczył, że "bardzo trudno" go leczyć ze względu na wrodzoną wadę serca. - Nawet jak miałem zapalenie wyrostka, to zaleczali go antybiotykami. Jak miałem przepuklinę, to operowali mnie przy znieczuleniu miejscowym, więc i teraz nie ma mowy o jakiejkolwiek operacji, nawet laparoskopowej - mówił. Dodał też, że guz jest oddalony od serca, więc można zastosować radioterapię. - Jutro jadę na przymiarki - czyli położyć się i zobaczyć, w jaki sposób ustawić promienie. Za jakieś dwa tygodnie zaczynam serię przyjmowania promieni - powiedział w rozmowie opublikowanej przez serwis Plejada.pl w środę.

Adam Konkol z zespołu Łzy o chorobie

Adam Konkol jest gitarzystą, kompozytorem i autorem tekstów, założycielem zespołu Łzy, z którym wylansował takie przeboje jak "Narcyz", "Oczy szeroko zamknięte", czy "Agnieszka już dawno".

Muzyk cierpi na zespół Eisenmengera, czyli naczyniową chorobę płuc wywołaną wrodzonymi wadami serca. - Prosto mówiąc: Mam dziurę w sercu. Gdy serce pompuje krew, część tej krwi ucieka i nie jest natleniona tak, jak powinna być. Stąd człowiek nie ma kondycji - mówił muzyk w rozmowie z TVN24.

Adam Konkol TVN24/Archiwum prywatne

Zespół Eisenmengera to rzadka choroba, rozpoznawana u około 100 osób rocznie. - Jako dziecko nie rozumiałem, dlaczego pewnych rzeczy nie mogę robić, a inne dzieci mogą. Nie mogłem ćwiczyć na wf, a uwielbiam rywalizację, więc było mi przykro, gdy koledzy mogli biegać, skakać w dal itd. Ja chciałem robić wszystko to, co oni. Długo nie rozumiałem, dlaczego nie mogę - wspominał Adam Konkol w Dzień Dobry TVN.

