Pies zdenerwował go szczekaniem. Najpierw strzelał do zwierzęcia, potem do właściciela

W niedzielę (14 maja) do policjantów w Wieliczce zgłosił się 38-latek z Krakowa, który poinformował, że dzień wcześniej został zaatakowany podczas spaceru z psem w Lesie Krzyszkowickim. W pewnym momencie, pies miał podbiec do spacerującego młodego mężczyzny i zacząć na niego szczekać. Ten - według relacji zgłaszającego - miał odpowiedzieć agresją.

Policja: strzelał z broni na sprężone powietrze

- Nieznajomy wyciągnął przedmiot przypominający pistolet i mierząc w kierunku psa, oddał kilka strzałów, na szczęście niecelnie. Mężczyzna zaczął się oddalać, natomiast 38- latek poszedł za nim, pytając go dlaczego strzelał w kierunku jego psa. Wtedy to mężczyzna odwrócił się i oddał w jego kierunku kilka strzałów, raniąc go jednym z pocisków w pośladek, po czym wsiadł do auta i odjechał - poinformował w komunikacie młodszy inspektor Sebastian Gleń, oficer prasowy małopolskiej policji.