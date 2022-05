"Kierujący busem utracił panowanie nad pojazdem, który przewrócił się na bok". Trzy osoby ranne w wypadku pod Wadowicami

czytaj dalej

Ukraińskie służby ustalają tożsamość Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie, które popełniono w podkijowskiej Buczy. Śledczy skupiają się przede wszystkim na 64 Samodzielnej Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych, stacjonującej na co dzień na Dalekim Wschodzie Rosji. Według mieszkańców Buczy i ekspertów, z którymi rozmawiał "New York Times", żołnierze tej jednostki wyróżniają się brakiem moralności i brutalnością, co w połączeniu z poczuciem bezkarności skłoniło ich "do robienia rzeczy, których nie da się opisać".