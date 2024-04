17-latka leżała na ziemi, 19-latek "dusił ją i bił". Przyznał, że chciał zabić

Do brutalnego ataku na 17-latkę doszło w piątek (19 kwietnia) na jednym z osiedli w krakowskiej Nowej Hucie. Jak poinformowała w komunikacie małopolska policja, młodą kobietę siedzącą na ławce napadł nieznajomy mężczyzna.

Sprawcę ujął świadek napaści

"Mężczyzna poprosił telefonicznie członka swojej rodziny mieszkającego w pobliżu, by ten przyszedł, zaopiekował się dziewczyną i powiadomił policję. Gdy ofiara była już pod opieką, ten ruszył w pościg za sprawcą napadu, którego ujął chwilę później i przyprowadził na miejsce zdarzenia, gdzie wkrótce przybyli powiadomieni przez świadków policjanci" - przekazała małopolska policja.

17-latka trafiła do szpitala, a 19-latek do komisariatu.

19-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Jak informują funkcjonariusze, 19-latek "w czasie przesłuchania przyznał się do napaści i działania z zamiarem pozbawienia życia 17-latki.".

W sobotę młody mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu od ośmiu lat do dożywotniego więzienia. 19-latek decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.