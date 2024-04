Obecny termin zakończenia prac na tym odcinku drogi S1 to początek czerwca 2025 r. To ponad 10 miesięcy później, niż początkowo zakładano. O zmianach poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"W trakcie budowy drogi ekspresowej S1 między Oświęcimiem a Dankowicami - na terenie Jawiszowic - natrafiono na ślady osadnictwa sprzed okresu od 7 do 10 tys. lat" - czytamy w opublikowanym w poniedziałek komunikacie.

Odkrycia na budowie drogi

Katowicka dyrekcja podała, że badania archeologiczne przeprowadziła wyspecjalizowana firma na dwóch stanowiskach w Jawiszowicach. Na pierwszym stanowisku, gdzie badania przeprowadzono jesienią ubiegłego roku, odkryto osiem zagłębionych w ziemię obiektów archeologicznych. "Sześć z nich to głębokie jamy zasobowe, które pierwotnie pełniły funkcję piwniczek. Pozostałe dwa to tzw. jamy posłupowe, a więc pozostałości po wbitych w ziemię drewnianych słupach, które stanowiły element nieuchwyconej w trakcie badań konstrukcji naziemnej. W trakcie eksploracji obiektów natrafiono na fragmenty glinianych naczyń. Pochodzą one z okresu funkcjonowania na badanym terenie osady ludności tzw. kultury łużyckiej, występującej w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w latach 1100-400 p.n.e. Wykonywana planigrafia pozwoliła na odkrycie 12 krzemieni i 34 fragmentów ceramiki" – zakomunikowano.