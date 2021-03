Uczelnia ukarała byłą wykładowczynię, która miała narzucać studentom swój światopogląd 

Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego zarzucił wykładowczyni, że formułowała wypowiedzi wartościujące, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie. Wypowiedzi dr hab. Ewy Budzyńskiej nacechowane miały być co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet, dotyczących przerywania ciąży.

Wcześniej rzecznik dyscyplinarny UŚ zarzucił Budzyńskiej m.in., że formułowała wypowiedzi, opierając się na własnym, narzucanym studentom światopoglądzie o charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie, nacechowane wobec nich co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet, dotyczących m.in. przerywania ciąży.

Rzecznik Uniwersytetu Śląskiego Jacek Szymik-Kozaczko poinformował w piątek, że aktualnie skład orzekający jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego uzasadnienia orzeczenia, a stronom po jego otrzymaniu będzie przysługiwało odwołanie do komisji wyższej instancji, tj. komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.