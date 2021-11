Impreza w sądzie w Żywcu? Prezesi wszczęli wewnętrzne postępowania

Mężczyzna dostał wezwanie do sądu za brak maseczki w miejscu publicznym. Pomylił drzwi i trafił do innej sali. A tam - jak twierdzi - na stole rozstawione były talerze z jedzeniem, a wokół siedziało około 30 osób bez maseczek. Jest już wewnętrzne postępowanie w tej sprawie.

To co się miało dziać w sądzie - jak podał lokalny portal beskidzka24.pl - nagrał i opublikował w sieci mężczyzna, który otrzymał wezwanie do sądu za brak maseczki. Miał on pomylić drzwi i wejść do innej sali. "Jak twierdzi, odbywała się tam prywatna impreza, gdzie na stole rozstawione były talerze z jedzeniem i siedziało około 30 osób bez maseczek" – podał portal.