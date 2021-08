Matka zostawiła dwuletnią córkę w oknie życia. Teraz chce ją odzyskać

Na miejscu w poniedziałkowy wieczór pracowali policjanci z częstochowskiej komendy miejskiej. O sprawie powiadomiona została też prokuratura. - W takiej sytuacji naszym zadaniem jest ustalenie tożsamości tego dziecka i sprawdzenie, czy nie doszło do przestępstwa na jego szkodę. Dziewczynka w wieku prawie dwóch lat została przewieziona do szpitala dziecięcego na badania. Powiadomiliśmy prokuraturę oraz przekazaliśmy materiały do sądu rodzinnego - mówiła Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka częstochowskiej policji.