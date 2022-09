Sadził drzewa oliwne, znalazł "najpiękniejszą mozaikową podłogę, jaką kiedykolwiek odkryto w Strefie Gazy"

Palestyńskie dziedzictwo

W rozmowie z agencją Reutera Salman al-Nabahin przekazał, że po powrocie do domu zaczął szukać w Internecie informacji na temat swojego znaleziska. Ustalił, że mozaika pochodzi prawdopodobnie z okresu bizantyjskiego i o odkryciu poinformował archeologów. - Uważam, że to coś cenniejszego niż skarb. To część palestyńskiego dziedzictwa - podkreślił rolnik.

René Elter z French Biblical and Archaeological School of Jerusalem w rozmowie z Associated Press potwierdził, że jest to "wyjątkowe" odkrycie. - To najpiękniejsza mozaikowa podłoga, jaką kiedykolwiek odkryto w Strefie Gazy, zarówno pod względem jakości graficznej, jak i złożoności geometrycznej. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy tutaj mozaiki o takiej precyzji grafik i bogactwie kolorów - zaznaczył archeolog.