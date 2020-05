"Typowi Janusz i Grażyna" podbili serce statystycznego Kowalskiego. Poważne badania o śmiesznych memach

O ich istnieniu wcześniej mało kto słyszał. Wszystko się zmieniło, gdy nosacze sunadyjskie stały się bohaterami memów. Polacy pokochali małpy z charakterystycznymi długimi nosami i ochrzcili je "typowym Januszem" i "typową Grażyną". Czytali o nich artykuły, sprawdzali, gdzie można je zobaczyć. Fenomenem tych małp zajęli się nawet naukowcy i mówią: nosacz dotarł do Kowalskiego, można to wykorzystać w dobrym celu.

On ma zwisający nos w kształcie ogórka. Ona trochę krótszy, zadarty ku górze. Mieszkają na Borneo w lasach deszczowych. To ponad 10 tysięcy kilometrów od Polski. Do Europy raczej "nie zaglądają". Nie ma tu dla nich sprzyjających warunków. Nie pojawiają się w bajkach, nie są bohaterami filmów.