Który ze śmieci rozłoży się najszybciej? Pytanie z "Milionerów"

Szklana butelka, guma do żucia, styropianowy kubek czy opona samochodowa? Który z podanych śmieci ma najkrótszy czas rozkładu? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Marcin Mrugała z Paruszewa. Za poprawną odpowiedź mógł otrzymać 75 tysięcy złotych.

Który ze śmieci ma najkrótszy czas rozkładu?

A: szklana butelka B: guma do żucia C: styropianowy kubek D: opona samochodowa

Pan Marcin odrzucił na początku odpowiedzi C i D. Wiedział bowiem, że zarówno styropianowy kubek, jak i opona samochodowa rozkładają się długo.

Po chwili zastanowienia odpowiedział, że najkrótszy czas rozkładu ma w tym zestawieniu guma do żucia. Uczestnik miał rację. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie to B.