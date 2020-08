"Milionerzy": pytanie z biologii za pół miliona złotych

Zwyczajny starzec może doczekać emerytury, a starzec zwyczajny:

A: rozmnaża się w rzekach B: rośnie w Polsce C: ma jednokomorowe serce D: stroszy pióra

Pan Zbigniew nie znał odpowiedzi na to pytanie. Początkowo strzelał, że może to być A lub D. Miał jednak jeszcze jedno koło ratunkowe, telefon do przyjaciela, z którego skorzystał.