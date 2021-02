Tajemnicze znaki na drzewach. Leśnicy wyjaśniają, co oznaczają 

Litery, cyfry, kropki, linie. Na takie oznaczenia można natknąć się podczas spaceru po lesie. Nie wszystkie informują o tym, że dane drzewo jest przeznaczone do wycięcia. Są też takie, które określają granice cennych drzewostanów czy wskazują nietypowe okazy.

- Bez obaw, to nie jest artystyczna twórczość leśniczego. Każdy z symboli oznacza coś innego i nanoszony jest zgodnie z zaleceniami bądź instrukcją – zapewnia Iwona Jóźwicka z Nadleśnictwa Dojlidy (Podlaskie).

Postanowiła na stronie nadleśnictwa wyjaśnić, co oznaczają tajemnicze znaki, które często możemy zobaczyć podczas spacerów po lesie. Zaczyna od żółtego ciągłego paska.

Żółty pasek równa się bardzo dobra jakość nasion

Drzewa rosnące na załamaniach granicy takiego drzewostanu oznacza się dodatkowo literą "N". Natomiast czarne cyfry umieszczane na żółtym pasku to numer drzewostanu, pod którym został on zarejestrowany w krajowym rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego (LMP).

Nie mylmy ciągłych pasków z przerywanymi

Najcenniejsze są drzewa mateczne

Cztery drzewa dla porównania

Ciekawe że w pobliżu drzewa matecznego wyznacza się cztery drzewa porównawcze, opisywane jasnożółtymi cyframi od 1 do 4.

JP to jesienne poszukiwania

- Białe litery JP z numerami wskazują granice tak zwanych partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników sosny. Chodzi o owady zimujące w ściółce i w glebie. Taki zabieg służy oczywiście do oceny zagrożenia sosnowych drzewostanów - wyjaśnia Iwona Jóźwicka

Zielony pasek - granica parku, czerwona kropka - wycinka

Zielony ciągły pasek wyznacza zaś granicę rezerwatu przyrody, a czerwona kropka bądź ukośna kreska - drzewa przeznaczone do usunięcia.

Drzewo do usunięcia

- Powody to zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne. Wycina się też drzewa zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lasu – podkreśla nasza rozmówczyni.

E, czyli drzewa nietypowe

- Literą E zaznaczamy drzewa biocenotyczne, czyli takie które pozostawia się w celu zwiększenia różnorodności biologicznej. Chodzi chociażby o okazy, które mają dziuple. Ale też te o nietypowym pokroju lub z nietypowymi formami morfologicznymi na przykład szyszek, kory czy gałęzi. Litera E malowana jest też na okazach wyraźnie wyróżniających się wiekiem lub rozmiarami w stosunku do innych drzew na danym terenie – wyjaśnia leśniczka.

K bądź KE - starodrzew pozostawiony do naturalnego rozkładu

– Oznacza to, że jesteśmy na granicy kępy ekologicznej, czyli fragmentu starodrzewu pozostawionego do naturalnego rozkładu. Tak pozostawiana kępa, to także miejsce schronienia zwierząt – mówi Iwona Jóźwicka.