Ekolodzy stanęli w obronie prawie 100-letnich drzew w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy zarzekają się, że tych okazów nie wytną

Członkowie Fundacji Dzika Polska, przyglądając się drzewom, które zostały przeznaczone do wycinki, sfotografowali niemal 100-letnie okazy na terenie nadleśnictwa Browsk. Lasy Państwowe twierdzą jednak, że wycinek tu nie będzie, bo taką decyzję podjął nadleśniczy. Jeszcze przed interwencją ekologów.

"Wkraczanie w takie miejsca z ciężkim sprzętem to bezmyślność i barbarzyństwo. Nadleśnictwo Browsk – co zamierzacie "poprawiać" w takich wydzieleniach?" – taki wpis pojawił się na profilu facebookowym Fundacji Dzika Polska.

W aneksach jest mowa o usunięciu do 63 tysięcy metrów sześciennych drzew

W marcu wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka podpisał aneksy do Planów Urządzania Lasu dla nadleśnictw Białowieża i Browsk. Argumentował, że jest to - zwłaszcza jeśli chodzi o nadleśnictwo Białowieża - "jedyna prawnie możliwa forma" uchylenia aneksu z 2016 r., który w lutym zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z komunikatu, jaki wydało Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że na terenie Nadleśnictw Białowieża i Browsk planowane jest m.in. usunięcia do 63 tys. m sześciennych drzew, z czego ponad 88 proc. zostanie pozyskanych poza obszarem Puszczy Białowieskiej. Ekolodzy postanowili przyjrzeć się pozostałym dwunastu procentom. Udali się m.in. do wspomnianej Puszczy Ladzkiej, gdzie sfotografowali część drzew, które – zgodnie z aneksem – mają być wycięte.

"Dziś na tych terenach rosną między innymi dęby, lipy i graby"

Sfotografowane drzewa mają po 87 i 92 lata. - Te drzewostany pojawiły się w wyniku naturalnej sukcesji. Drzewa wyrosły w miejscu międzywojennych wyrębów starodrzewów prowadzonych przez angielską firmę The Century European Timber Corporation, potocznie nazywanej "Centurą". Firma ta dostała w 1924 roku 10-letnią koncesję na wyręby w części puszczy. Odrodzone państwo polskie początkowo nie interesowało się jeszcze ochroną drzewostanów. Później polityka się na szczęście zmieniła, ale do tego czasu wycięto spore połacie lasu. Tak jak w tym przypadku. Przyroda się odrodziła i dziś na tych terenach rosną między innymi dęby, lipy i graby. Takie miejsca nazywane są drzewostanami o charakterze naturalnym czy też drzewostanami pocenturowskimi. Od nazwy angielskiej firmy – wyjaśnia nasz rozmówca.

"Liczby metrów sześciennych podane w aneksach są liczbami maksymalnymi"

Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Jarosław Krawczyk mówi, że na terenie, o którym mowa, nie będzie prowadzonych żadnych wycinek. - Już podczas podpisywania aneksów do Planów Urządzania Lasu wiceminister Siarka mówił, że liczby metrów sześciennych drewna podane w aneksach są liczbami maksymalnymi i nie we wszystkich miejscach cięcia będą wykonywane – podkreśla.

Tak ma być właśnie w tym przypadku. - Nadleśniczy z nadleśnictwa Browsk stwierdził, że z uwagi na walory przyrodnicze, wycinek tu nie będzie. Każdy nadleśniczy ma do tego prawo, bo to, czy wykona zapisy aneksu, jest jego decyzją – wyjaśnia rzecznik.

Lasy Państwowe: decyzja zapadła długo przed interwencją ekologów

Dodaje, że projekty aneksów były przygotowywane kilka lat temu przez specjalistów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. - Czyli państwowej instytucji niezależnej od Lasów Państwowych, która wykonuje na nasze zlecenie plany urządzania lasu czy też inne ekspertyzy. Trudno powiedzieć, z jakiego powodu kilka lat wcześnie akurat to miejsca została wskazana do prac gospodarczych. Niemniej, tak jak wspomniałem, decyzja jest taka, że wycinek tu nie będzie – podkreśla nasz rozmówca.

Nadleśnictwo: takie drzewa są dla nas drzewami szczególnymi

"Nie zbliżymy się nawet do liczby podanej w aneksach"

- Zresztą jeśli chodzi o planowane w aneksach pozyskanie drewna do 63 tysięcy metrów sześciennych jest liczbą, do której nawet się nie zbliżymy. Na razie trwa jeszcze analiza, więc trudno powiedzieć, do ilu konkretnie metrów sześciennych ograniczą się cięcia – zaznacza nadleśniczy.