Skanują w trójwymiarze kościoły w USA. "Po to, by zachować polskie dziedzictwo dla kolejnych pokoleń"

czytaj dalej

Dwóch nastolatków oraz młoda dziewczyna zginęło w wypadku, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek w Lublinie. Samochód prowadził 18-latek, nagle zjechał z drogi i uderzył w latarnię. Jeden ranny 16-latek trafił w bardzo ciężkim stanie do szpitala. Ze zniszczonego samochodu wyciągnęli go świadkowie.