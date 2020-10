Muszą przetransportować pacjentów, żeby zrobić miejsce dla zakażonych koronawirusem

Na Podlasiu wyznaczono dwa szpitale przeznaczone dla chorych na COVID-19. To placówki w Bielsku Podlaskim i Augustowie. Łącznie w obu szpitalach przewidziano ponad 300 miejsc dla zakażonych koronawirusem.

Wojewoda podlaski podjął decyzję w sprawie dwóch szpitali. Placówki w Bielsku Podlaskim i Augustowie zostaną przekształcone w szpitale dla pacjentów z COVID-19.

- Zgodnie z moimi decyzjami, które wydałem wczoraj (w poniedziałek - przyp. red.) w późnych godzinach popołudniowych, te placówki stają się placówkami, które będą zajmować się wyłącznie COVID-em. Placówki przedstawiły harmonogram swego przekształcenia, ten harmonogram dotyczy tego tygodnia (...) oczywiście jest to proces etapowy - mówił we wtorek w Polskim Radiu Białystok wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Ponad trzysta łóżek

W szpitalu w Bielsku Podlaskim mają być 173 łóżka covidowe. Z decyzji wojewody wynika, że od wtorku szpital ma przygotować 73 łóżka dla pacjentów z COVID-19 - w tym pięć łóżek intensywnej terapii - od środy kolejne 44 łóżka, od czwartku następnych 56.

Szpital w Augustowie ma mieć dla pacjentów z koronawirusem 145 łóżek, ma zapewnić też 6 łóżek intensywnej terapii. Wojewoda mówił w Polskim Radiu Białystok, że pierwsze z tych miejsc mają być w augustowskim szpitalu dostępne już we wtorek, następne do końca tygodnia.

- Jest to pewien proces, ale ten proces ma określony harmonogram. Oczywiście to są trudne decyzje, te decyzje musimy podejmować z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w naszym województwie, jak również w całym kraju. Jest to wynik też realizowania strategii ministerstwa zdrowia - mówił wojewoda.

Muszą przetransportować pacjentów

Jak poinformowały dyrekcje obu placówek, pacjenci hospitalizowani wymagający dalszego leczenia zostaną przetransportowani do sąsiednich szpitali, a niewymagający – wypisani. Już wiadomo, że pacjenci z augustowskiej placówki zostaną przetransportowani do szpitali w Suwałkach i Grajewie. Natomiast chorzy z Bielska Podlaskiego trafią do szpitali w Siemiatyczach i Hajnówce.

"Wstrzymane zostają przyjęcia planowe, ale wszystkie poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz POZ funkcjonują bez zmian. W Augustowie będzie również prowadzona rehabilitacja oraz zgodnie z dotychczasowymi zasadami udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych zachorowań – od 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie i od 8.00 do 8.00 dnia następnego w niedziele i święta" - napisano w komunikacie na rządowej stronie internetowej.

Na oddziale zakaźnym tylko trzech lekarzy

W poniedziałek Szpital Powiatowy w Bielsku Podlaskim informował, że na oddziale zakaźnym pracuje tylko trzech lekarzy - w tym jeden emerytowany. Placówka liczyła, że wojewoda pomoże rozwiązać ten problem.

- Trwają rozmowy z wojewodą, natomiast to, co wiadomo na teraz, to to, że cały personel, który jest, będzie musiał się zajmować pacjentami covidowymi. To niesie za sobą wiele wątpliwości i obaw wśród personelu, jeżeli chodzi o odpowiedzialność - mówi TVN24 Patrycja Sarnacka, rzecznik prasowy Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

W szpitalu w Bielsku Podlaskim brakuje lekarzy (materiał z 19.10.2020) Nie pielęgniarek, salowych i pielęgniarzy, a lekarzy brakuje w szpitalu w Bielsku Podlaskim. Na oddziale zakaźnym nad pacjentami czuwa tylko trzech medyków. TVN24

Co ze szpitalem tymczasowym?

Nie ma jeszcze decyzji, gdzie w Podlaskiem miałby powstać szpital tymczasowy. Wojewoda mówił, że brana jest w pierwszej kolejności pod uwagę lokalizacja takiego szpitala w Białymstoku, bo to ośrodek skupiający najwięcej mieszkańców, ośrodek z zapleczem medycznym, kadrą i miejsce, gdzie są "największe możliwości rozwinięcia w tym zakresie działań personelu medycznego", ale rozważanych jest kilka lokalizacji "związanych z dużymi powierzchniami halowymi" czy lokali w różnych obiektach, które obecnie nie są w pełni wykorzystane np. w opiece zdrowotnej.

- Nie chcę zdradzać konkretnej lokalizacji, w tej chwili opracowujemy ten plan. Dopóki on nie zostanie zatwierdzony, będziemy na razie ograniczać się do takich ogólnych komunikatów - powiedział Bohdan Paszkowski.

We wtorek służby sanitarne i służby wojewody poinformowały o kolejnych 209 potwierdzonych przypadkach koronawirusa w województwie podlaskim, najwięcej - 89 - to chorzy z Białegostoku. Łącznie dotychczas od początku pandemii potwierdzono w regionie 4737 przypadków koronawirusa.

Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że w regionie zajęte są 342 z 607 łóżek covidowych i 19 z 33 respiratorów (dane z poniedziałku).

Autor:aa

Źródło: TVN24, PAP