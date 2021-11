Troje migrantów pobitych, policja szuka sprawców. "Żądali od nich pieniędzy"

czytaj dalej

Rosnącą liczbę zakażeń i działania rządzących w sprawie koronawirusa komentował w piątek w TVN24 były główny inspektor sanitarny, doktor nauk medycznych i generał Andrzej Trybusz. Ocenił, że "u nas w kraju nie robi się nic". Jego zdaniem kontrola noszenia maseczek to fikcja. - Policja nie będzie biegała za ludźmi bez maseczek, bo ma tysiąc innych spraw i nawet jeśli dziennie wymierzy tysiąc mandatów, to naprawdę w skali populacyjnej to nie ma żadnego znaczenia - mówił.