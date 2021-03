Nosiła imię tego, który stłumił zryw Polaków. Powstała, by strzec granic carskiej Rosji

Twierdza w Dęblinie, czyli XIX-wieczny bastion, miała za zadanie strzec Imperium Rosyjskiego przed przeprawą obcych wojsk przez Wisłę. Do dziś na prawym brzegu rzeki najlepiej zachował się Fort II Mierzwiączka. Sama twierdza nosiła zaś nazwę Iwangorod. Nigdy nie odegrała większej roli militarnej, a jej dzieje są nieco zapomniane. Teraz przypomina o nich Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie.

Chodzi o twierdzę w Dęblinie, czyli system umocnień, który miał strzec Imperium Rosyjskiego i nie dopuścić do przeprawy obcych wojsk przez Wisłę. Decyzja o budowie twierdzy zapadła zaraz po Powstaniu Listopadowym. Prace prowadzone były według projektu gen. Iwana Dehna, pod kierunkiem ppłk. inż. Rydzewskiego. Twierdza została nazwana Iwangorodem. Na cześć marszałka Iwana Paskiewicza, który tłumił powstanie, a w 1831 roku wkroczył ze swym wojskiem do Warszawy.

Pod koniec lat 70. XIX wieku, z inicjatywy gen. E. J. Todtlebena, postanowiono twierdzę zmodernizować, tak aby powstał tu obóz warowny. Co miało się ziścić przez wzmocnienie go wysuniętymi do przodu fortami.