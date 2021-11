Bohoniki. Na cmentarzu muzułmańskim pochowano syna migrantki, która poroniła w 27. tygodniu ciąży

Na cmentarzu muzułmańskim w Bohonikach (Podlaskie) pochowano chłopca. To dziecko migrantki, którą przed dwoma tygodniami odnalazła w lesie Straż Graniczna. Kobieta trafiła do szpitala i tam poroniła w 27. tygodniu ciąży. Stan Irakijki nadal jest ciężki.

Biała trumna na katafalku

Mąż przebywa z piątką dzieci w domu otwartym w Fundacji Dialog

Straż Graniczna zapewniła opiekę psychologiczną mężowi kobiety oraz piątce ich dzieci w wieku od siedmiu do 16 lat. Mężczyzna jest przywożony do szpitala, by móc odwiedzać żonę. Na co dzień przebywa z dziećmi w domu otwartym w Fundacji Dialog.