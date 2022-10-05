Анналена Бербок: Німеччина змінила свій курс на 180 градусів

Глава німецької дипломатії Анналена Бербок заявила в інтерв’ю Яну Нєдзялку з TVN24 BiS, що "за останні місяці Німеччина змінила свою позицію" щодо допомоги Україні. - Ми постачаємо в Україну дуже сучасні матеріали разом із нашими союзниками, разом із Польщею, разом з американцями, наприклад, коли йдеться про протиповітряну оборону, - переконувала вона. Її також запитували про німецько-польські та німецько-російські відносини.

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Однією зі співрозмовниць Яна Недзялка з TVN24 BiS під час Варшавського безпекового форуму, який розпочався у вівторок, була глава німецької дипломатії Анналена Бербок.

Вона розповіла про допомогу, яку надає її країна Україні. - За останні місяці Німеччина змінила свою позицію. Ми постачаємо в Україну дуже сучасні матеріали разом із нашими союзниками, разом із Польщею, разом з американцями, наприклад, коли йдеться про протиповітряну оборону, - переконувала вона. - Ми будемо розширювати цю допомогу. Разом з міжнародним спільнотою, - запевнила Бербок.

Говорячи про польсько-німецькі відносини, вона сказала, що "відповідальність Німеччини за найгірші злочини, які вона скоїла своїм найближчим сусідам, включно з Польщею, залишиться. Це відповідальність, яка має найвищий політичний пріоритет".

Бербок: Німеччина змінила курс на 180 градусів

Бербок також розповілп про зміну підходу Німеччини до ведення бізнесу з Росією, згадавши, серед іншого, й справу з газопроводом "Північний потік-2".

- Німеччина змінила курс на 180 градусів, тому що у нас новий уряд. Різні думки - це прекрасно. Я, як опозиційний політик, казала останніми роками, що питання "Північного потоку-2" і ставлення тодішньої влади до нього - погані, тому що це не звичайна газова труба, а така, що може бути використана як зброя проти України і підірвати безпеки наших сусідів, Польщі та країн Балтії. За таку оцінку попередньої влади доводиться дуже дорого платити, - сказала вона.

Rozmowa z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock TVN24

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Autor:red.

Źródło: TVN24