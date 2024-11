Co zdecydowało, czego zabrakło. Najważniejsze wnioski po wyborach

Co zdecydowało o zwycięstwie Donalda Trumpa, czego zabrakło Kamali Harris, jak w ciągu ostatnich lat zmieniła się polityczna mapa Stanów Zjednoczonych - na te pytania, podsumowując wtorkowe wybory w USA, starają się odpowiedzieć amerykańskie media. Oto sześć najważniejszych wniosków, które płynie z tych analiz.

Donald Trump będzie kolejnym prezydentem USA - udało mu się przekroczyć wymaganą granicę 270 elektorów, co zapewnia mu powrót do Białego Domu. Poniżej przedstawiamy siedem najważniejszych wniosków, które płyną z wtorkowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

1. Zdecydowały te same stany

CNN zaznaczyło, że choć w kilku stanach wciąż trwa liczenie głosów, ostateczne zwycięstwo Donalda Trumpa przypieczętowały niemal te same stany, co w 2016 roku. Z siedmiu stanów wahających się w tegorocznych wyborach republikanin wygrał w pięciu (Georgia, Karolina Północna, Wisconsin, Michigan i Pensylwania), a prowadzi w dwóch kolejnych (Arizonie i Nevadzie). W 2016 roku jego łupem również padły wszystkie wyżej wymienione, poza Nevadą.

2. Republikanie umacniają się w starych swing states

Amerykańskie media zwracają uwagę na utrwalenie się republikańskiego statusu dwóch stanów, które do niedawna uchodziły za wahające się - Florydy i Ohio.

Dwa lata po tym, gdy republikański gubernator Ron DeSantis odniósł przytłaczające, 19-punktowe zwycięstwo w walce o reelekcję, Trump przypieczętował status Florydy kolejną dwucyfrową wygraną GOP - 56 do 43 procent nad Kamalą Harris. W silnie latynoskim hrabstwie Miami-Dade - tradycyjnym rezerwuarze głosów demokratów - zmiany są wyraźnie widoczne. Podczas gdy w 2016 roku Hillary Clinton wygrała tu przewagą 29 punktów procentowych, w tym roku Trump osiągnął wynik o 11 punktów lepszy od swojej rywalki.

Według "The Hill" pierwszym znakiem ostrzegawczym dla Kamali Harris po zamknięciu lokali wyborczych było stosunkowo szybkie wskazanie, że na Florydzie wygrywa Trump. "Sam wynik nie był szokiem - ale fakt, że Trump wygrał z około dwukrotnie większą przewagą niż sześć punktów, którą przewidywały średnie sondaże, był złowieszczy dla kandydatki demokratów" - czytamy.

3. Niespodzianka demograficzna

Niespodzianką jest jednak postawa latynoskich mężczyzn. W 2020 roku sondaże CNN pokazały, że ta grupa głosowała na Joe Bidena z 23-punktową przewagą - 59 do 36 procent - nad Donaldem Trumpem. Z tegorocznego badania CNN wynika, że Latynosi głosowali na Trumpa z 10-punktową przewagą (54 do 44 procent) nad Harris. Zaznaczono przy tym, że Latynoski tylko nieznacznie zmieniły swoje poparcie.

"The Hill" oceniło, że zmiana o 33 punkty procentowe na rzecz republikanów w ciągu czterech lat musi rodzić pytania w obozie demokratów.

4. Kwestia aborcji nie okazała się kluczowa

Demokraci liczyli, że czynnikiem motywującym kobiety do oddania głosu na Kamalą Harris - potencjalnie pierwszą kobietę na stanowisku prezydenta USA - będzie spór o prawo do przerywania ciąży, który wybuchł przed dwoma laty po wyroku Sądu Najwyższego uchylającym orzeczenie w sprawie Roe kontra Wade z 1973 r. Od tego czasu w wielu konserwatywnych stanach zaostrzono przepisy aborcyjne.

Tak się jednak nie stało. "The Hill" zwróciło uwagę, że choć większość kobiet opowiedziało się za Harris, to dotychczasowe sondaże exit poll wskazują, że jest to przewaga mniejsza niż cztery lata temu. W 2020 roku - według sondaży CNN - kobiety wybrały Bidena różnicą 15 punktów procentowych nad Trumpem. W tym roku Harris prowadzi wśród wyborczyń o zaledwie 10 punktów procentowych.