Wkrótce "kurtuazyjne" spotkanie Trumpa i Bidena. Melania Trump nie spotka się z Jill Biden

Prezydent USA Joe Biden i prezydent elekt Donald Trump spotkają się w środę w Gabinecie Owalnym w Białym Domu. To będzie ich pierwsze spotkanie od czerwcowej debaty prezydenckiej, po której Biden wycofał się z wyścigu o reelekcję. Jak przekazał amerykański korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, z pierwszą damą Jill Biden nie spotka się Melania Trump. Samo spotkanie Joe Bidena i Donalda Trumpa ma być - jak relacjonował reporter - "kurtuazyjne".

Prezydent USA Joe Biden, zgodnie z wieloletnią tradycją, przyjmie prezydenta elekta Donalda Trumpa w Białym Domu. Ta tradycja została złamana cztery lata temu, kiedy to Trump nie przyjął Bidena. Obecna sytuacja to - jak mówił na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN24 Marcin Wrona - "chichot historii". Dodał, że będzie to pierwsze spotkanie obu polityków od czerwca, kiedy odbyła się ich debata w Atlancie, która - w zgodnej opinii fachowców - była porażką w wykonaniu Bidena, a kilka tygodni później ten postanowił, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę.