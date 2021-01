"Namawiał do zabicia prokuratora, szukał płatnego mordercy"

Prokuratorzy z Wrocławia oskarżają Pawła P., który wielokrotnie odsiadywał kary między innymi za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, o to, że próbował zlecić zabójstwo prokuratora z Milicza (województwo dolnośląskie). Poszukiwania płatnego mordercy się jednak nie powiodły. Nikt nie chciał bowiem wykonać zlecenia.

- W toku postępowania ustalono, że Paweł P. od grudnia 2018 roku do lutego 2019 roku, działając w krótkich odstępach czasu, usiłował nakłonić Marcina J. do pozbawienia życia prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miliczu - informuje Radosław Żarkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. I dodaje, że P. planował, że zabójstwo zostanie dokonane przy użyciu broni palnej. Chciał ją - jak ustalili śledczy - pozyskać i osobiście dostarczyć mężczyźnie, którego wybrał na wykonawcę swojego zlecenia.

Jeden się nie zgodził, a więc próbował namówić kolejnego

Marcin J. na realizację, wyznaczonego mu zadania, się jednak nie zgodził. Nie przekonała go do tego też zapłata, jaką oferował P. - Stanowcza odmowa wyrażona przez podżeganego przeszkodziła w realizacji celu P. - przekazuje prokurator. Jednak P. po odmowie nie przestał próbować i wciąż szukał - jak określa Żarkowski - płatnego mordercy. Do zabicia prokuratora z Milicza namawiał też Jacka O. Jemu proponować miał nie tylko broń palną, ale też nóż lub "inne narzędzia, które miały ułatwić zamordowanie prokuratora". P. oferował mężczyznom pieniądze w zamian za wykonanie zlecenia. Jednak O. także odmówił. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

"Znał adres prokuratora i wiedział, jakim samochodem jeździ"

- W toku postępowania ustalono, że Paweł P. przebywając w areszcie śledczym kierował wobec prokuratora groźby karalne oraz nakłaniał współosadzonych do jego pobicia lub uszkodzenia ciała. Podejrzany znał adres prokuratora i wiedział, jakim samochodem jeździ - informuje Żarkowski. I dodaje, że P. już wcześniej był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. A więc groźby kierowane pod adresem milickiego prokuratora - między innymi z tego powodu - wydawały się śledczym realne. Paweł P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Początkowo odmówił nawet składania wyjaśnień. Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie został skierowany do sądu.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Google Maps

Autor:tam

Źródło: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu