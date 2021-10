Ratownicy udzielali pomocy pacjentowi, w tym czasie grupa osób zaatakowała karetkę

"Uderzali oni w samochód kijami/pałkami i uszkodzili karetkę oraz wyrwali uszczelkę. Wszystkich świadków zdarzenia prosimy o przekazywanie nam informacji lub na komisariat Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy ulicy Ślężnej, który prowadzi śledztwo w tej sprawie" - poinformowali ratownicy na Facebooku.

Liczenie strat

Zniszczony pojazd to karetka systemowa wyjeżdżająca do poważnych zdarzeń. Pacjent na szczęście nie wymagał hospitalizacji, pomoc została mu udzielona na miejscu. W innym przypadku prawdopodobnie ratownicy musieliby szukać innej karetki do transportu chorego.