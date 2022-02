Polska policja odzyskała samochód, zanim jego czeski właściciel zorientował się, że został okradziony

czytaj dalej

Tragiczny finał historii zaginionych Polaków z Przeworska (Podkarpacie). 20-letni Konrad M. i 21-letnia Wiktoria M. wyjechali do pracy w Holandii. Ostatni raz rodzice rozmawiali z nimi 31 stycznia. Teraz holenderska policja znalazła dwa ciała i w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdziła, że to poszukiwana para. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci, choć jak dotąd nic nie wskazuje na popełnienie przestępstwa.