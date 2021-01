Strzelił do syna w sklepie, przyznał się do zabójstwa. Prokurator: motywy ekonomiczne, zbrodnia była planowana

Andrzej K. został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa syna. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zbrodnię planował od dłuższego czasu. Prokuratura informuje, że motywy zabójstwa miały podłoże ekonomiczne. K. został niemal rok temu oskarżony o kierowanie wobec syna gróźb karalnych. Proces miał się zakończyć 20 stycznia. Śmiertelny strzał padł z broni czarnoprochowej.

Ojciec w szpitalu

We wtorek poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących sprawy. Szefowa oławskiej prokuratury Renata Procyk-Jończyk przekazała, że pogorszył się stan zatrzymanego mężczyzny.

- Aktualnie jest on hospitalizowany w jednym z wrocławskich szpitali. Lekarze wydali zakaz kontaktowania się z nim i wykonywania czynności. Są zlecone konsultacje przez szpital. Czekamy, kiedy umożliwią wykonanie tych czynności - mówiła Procyk-Jończyk.

Prokurator przyznała, że sprawca po oddaniu strzału dokonał samookaleczenia, ale nie to - jak zapewniała - było przyczyną pogorszenia się jego stanu zdrowia. - Są to inne czynniki, o których mówić nie mogę - wyjaśniała.

- Prokurator prowadząca sprawę w godzinach wieczornym przesłuchała podejrzanego. Ten przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak sam określił, motywy zabójstwa były ekonomiczne, a zbrodnia była planowana od dłuższego czasu. Do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie - powiedział Radosław Żarkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.