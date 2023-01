Sofia jest wcześniakiem, korzysta ze sprzętu z WOŚP. Mama dziewczynki: przekonałam się, jakie to jest ważne

Sofia urodziła się na długo przed terminem. Mimo że na świecie jest dopiero od kilkudziesięciu godzin, już zdążyła skorzystać ze sprzętu ufundowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Dopóki człowiek czegoś takiego nie przeżyje, to tak do końca nie zrozumie, jak to jest. Dlatego apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby wspierać takie akcje - mówiła mama dziewczynki.

Zbliża się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie, podczas którego na ulice w całej Polsce wyjdą kwestujący na rzecz WOŚP wolontariusze, odbędzie się w niedzielę 29 stycznia. W tym roku Orkiestra zbiera pieniądze na rzecz walki z sepsą, jednak już od lat pomaga szpitalom w zakupie niezbędnego wyposażenia medycznego. Na przykład Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu od 2002 roku otrzymał od WOŚP darowizny na łączną kwotę 40 milionów złotych.

Dziewczynce pomaga sprzęt z WOŚP. Jej mama zachęca do wsparcia akcji

W Klinice Neonatologii, a także w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej wrocławskiego szpitala część sprzętu została zakupiona właśnie dzięki wsparciu WOŚP. Z urządzeń, na których naklejone jest czerwone serduszko, korzysta między innymi mała Sofia. Choć na świecie jest dopiero od kilkudziesięciu godzin - jako wcześniak - już potrzebuje specjalistycznej aparatury medycznej, dzięki której może się rozwijać. Mowa między innymi o inkubatorze, który zapewnia dziewczynce odpowiednią temperaturę i wilgotność, a także pomaga jej oddychać.

Mała Sofia z mamą w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu TVN24

Reporterka TVN24 Olga Mildyn była świadkiem niezwykłej sytuacji, bo podczas jej wizyty na oddziale miało miejsce pierwsze kangurowanie Sofii. - To uczucie jest nie do opisania, nie potrafię tego opisać słowami. Jest to pierwszy raz, kiedy jej dotykam, więc jestem bardzo wzruszona - powiedziała mama małej Sofii.

Kobieta zachęciła też do wsparcia tegorocznej edycji WOŚP. - Wydaje mi się, że dopóki człowiek czegoś nie przeżyje to tak do końca nie zrozumie, jak to jest. Dlatego apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby wspierać takie akcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przekonałam się sama, jakie to jest ważne i niezbędne. Dziękuję wszystkim ludziom o dobrym sercu, bądźmy dla siebie dobrzy i wspierajmy się - zaapelowała mama Sofii.

