Siedem firm chce projektować tramwaj z Woli do Dworca Zachodniego

Przetarg dotyczy projektu trasy tramwajowej planowanej między budowanym obecnie podziemnym przystankiem tramwajowym na Dworcu Zachodnim a ulicą Kasprzaka na Woli. Nowe tory przebiegać będą w istniejącym już tunelu pod stacją kolejową, a następnie będą biegły przez nowy tunel w ciągu ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego. Natomiast połączenie z Kasprzaka zaplanowano w rejonie przystanku "Szpital Wolski". Całość będzie miała długość około 1,4 kilometra, z czego około 900-metrowy odcinek znajdzie się pod ziemią.

Termin składania ofert w przetargu minął w piątek, 17 października. Tego dnia tramwajarze otworzyli zgłoszenia.

"W postępowaniu wystartowało siedem podmiotów, z czego pięć zmieściło się w naszym budżecie" - informuje w komunikacie Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. I wylicza, że wynosi on 20,3 miliona złotych. "Najtańszą ofertę złożyła firma Databout - na kwotę 14,396 mln zł brutto. Teraz komisja przetargowa zajmie się oceną formalną złożonych dokumentów. Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą cena oraz doświadczenie projektanta" - zapowiada.

Trzy warianty nowej trasy

Tramwajarze podkreślają, że w pierwszym kroku wykonawca dokumentacji projektowej będzie musiał opracować trzy warianty trasy. Będą one różniły się miejscem zakończenia odcinka podziemnego i lokalizacją rampy wyjazdowej w rejonie ulicy Prądzyńskiego lub Krzyżanowskiego.

W planach jest budowa trzech zupełnie nowych zespołów przystankowych. Pierwszy, podziemny powstanie w rejonie peronu 9 stacji kolejowej Warszawa Zachodnia. Zostanie on połączony przejściem podziemnym stacji za pomocą schodów (stałych i ruchomych) oraz wind. "Za tym przystankiem zaplanowano rozjazdy, dzięki czemu w ruchu liniowym na Dworcu Zachodnim będą mogły kończyć tramwaje - jadące zarówno od strony Ochoty, jak i Woli. Będzie także przestrzeń na odstawienie tramwaju" - przypomina Urbanowicz.

Drugi przystanek także znajdzie się pod ziemią. Jego przyszła lokalizacja to rejon ulicy Tunelowej w kierunku Kasprzaka. On także będzie połączony ze stacją Warszawa Zachodnia oraz poziomem terenu za pomocą schodów stałych, ruchomych i wind. Dojadą do niego zarówno tramwaje jadące od strony Woli i kończące trasę przy peronie 9, jak i te kursujące tranzytem między Wolą i Ochotą.

Trzeci przystanek znajdzie się w rejonie ulicy Prądzyńskiego. Będzie naziemny lub podziemny - w zależności od wariantu.

Dodatkowo tramwajarze przewidują również rozbudowę istniejącego zespołu przystanków przy ulicy Kasprzaka. Kształt węzła przesiadkowego określi projektant.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

Etapowanie inwestycji

Inwestycja została podzielona na dwa zadania, aby umożliwić jej ewentualne etapowanie, uzależnione od środków finansowych. Pierwsze zadanie obejmuje odcinek od Kasprzaka do Dworca Zachodniego. Drugie zadanie to wyposażenie tunelu tramwajowego pod stacją Warszawa Zachodnia wraz z podziemnym zespołem przystankowym przy peronie 9.

Przetarg dotyczy prac projektowych i przygotowawczych. Zadaniem projektanta jest przygotowanie projektu wstępnego z trzema wariantami trasy. Gdy wybrany zostanie wariant docelowy, rozpocznie się faza związana z opracowaniem projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji przetargowej. Wykonawca będzie musiał pozyskać uzgodnienia i decyzje administracyjne, umożliwiające rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.

"Zadaniem wykonawcy będzie także pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W ramach tego etapu zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni - wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania infrastruktury w taki sposób, by jej wpływ na zieleń był jak najmniejszy" - podkreślono w komunikacie.

Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim (wizualizacja) Źródło: Tramwaje Warszawskie

Zamówienie zakłada prawo opcji - Tramwaje Warszawskie będą mogły dodatkowo zobowiązać wyłonionego wykonawcę do zaoferowania wsparcia technicznego na etapie postępowania przetargowego na realizację robót oraz nadzoru autorskiego nad realizacją prac.

Projektant będzie miał 43 miesiące na przygotowanie i przekazanie spółce kompletnej dokumentacji. Termin będzie liczony od momentu podpisania umowy.

"Budowa jest wstępnie planowana po roku 2030 - dokładny harmonogram jest uzależniony m.in. od dostępności środków finansowych" - zastrzegają tramwajarze.

Połączenie obwodowe

Trasa z Kasprzaka do Dworca Zachodniego jest częścią tak zwanego tramwaju do Wilanowa, czyli realizowanego etapami połączenia obwodowego, które docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

"Połączenie to znacząco usprawni i skróci podróże między dzielnicami - bez konieczności podróżowania przez centrum. Planowana trasa znacząco także ułatwi dojazd do Dw. Zachodniego, który staje się ważnym węzłem przesiadkowym" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie.

Podziemny przystanek tramwajowy pod Dworcem Zachodnim od strony Ochoty ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2026 roku. Obecnie jest on w budowie, w ramach nowej trasy tramwajowej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Będzie do niego prowadził tunel biegnący pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi.

