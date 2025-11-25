13-latka potrącona przez autobus

Autobus potrącił dziewczynkę (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: WTP

Informację o potrąceniu pieszego przez autobus otrzymaliśmy na Kontakt24. Jak przekazał internauta do zdarzenia doszło około godziny 17 na przejściu dla pieszych na ulicy Redutowej.

O zdarzeniu dowiedział się również nasz reporter. - Autobus miejski linii 197 potrącił na przejściu dziewczynkę. Dziecko jest przytomne. W pojeździe uszkodzona została przednia szyba - przekazał Artur Węgrzynowicz.

- 13-latka została potrącona przez autobus komunikacji miejskiej. Została opatrzona na miejscu zdarzenia. Na szczęście dziecku nic nie dolegało, dziewczynka nie wymagała hospitalizacji. Została przekazana rodzicom. Sprawa zakończyła się mandatowo - poinformował Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

