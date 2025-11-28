Zachodni oficjalnie otwarty. "To stacja o największej liczbie pociągów pasażerskich w całym kraju"

Dworzec Zachodni otwarty Źródło: Artur Węgrzynowsicz, tvnwarszawa.pl

Przejście podziemne pod Dworcem Zachodnim zostało w piątek oficjalnie udostępnione podróżnym. Na wszystkie perony prowadzą ruchome schody. Wszędzie są też wyświetlacze z informacją o przyjazdach i odjazdach pociągów.

- Oto nowa, kolejowa Warszawa Zachodnia, nowoczesna, piękna i przede wszystkim wreszcie otwarta - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. - Chcemy budować nowocześnie, chcemy budować tak, żebyśmy byli dumni w całej Europie i na całym świecie, że to w Polsce mamy supernowoczesną infrastrukturę kolejową, a pasażera przyciągamy właśnie tym, że tu jest przyjemnie, estetycznie, nowocześnie i przede wszystkim szybko przyjeżdża i szybko odjeżdża pociąg - dodał.

Przypomniał, że w tym roku kolejarze ogłosili przetarg na remont drugiego dworca - Warszawy Wschodniej za 4 mld zł.

Stacja o największej liczbie pociągów

- Jest to zakończenie modernizacji całej stacji, w ramach której przygotowaliśmy dużo rozwiązań, które są bardzo potrzebne dla pasażerów. Warszawa Zachodnia jest to stacja o największej liczbie pociągów pasażerskich w całym kraju. To ponad 1100 pociągów w dobie, czyli co piąty pociąg kursujący w Polsce zatrzymuje się na stacji Warszawa Zachodnia - powiedział na antenie TVN24 Piotr Wyborski, Prezes Zarządu PKP PLK.

Jak dodał, z dworca można dojechać we wszystkie zakątki województwa mazowieckiego, jak również do największych miast na terenie kraju.

- Polskie linie kolejowe nie zatrzymują się na stacji Warszawa-Zachodnia. Na terenie aglomeracji warszawskiej prowadzimy szereg działań inwestycyjnych, zarówno tych małych, jak i tych większych. Te małe to na przykład stacja, przystanek Warszawa Ursus Północny, który już za kilka dni będzie udostępniony w formie obu zmodernizowanych peronów - dodał prezes PKP PLK.

Przypomniał modernizację Dworca Centralnego, co pozwoliło na zwiększenie przepustowości liczby pociągów na średnicy dalekobieżnej. Podkreślił, że w przyszłym roku kolejarze chcą rozpocząć modernizację Dworca Wschodniego oraz kontynuować modernizację linii od Warszawy Wawer do stacji Otwock, a także rozpoczną budowę przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska.

- Pracujemy nad opracowaniem dokumentacji projektowej do remontu średnicy pomiędzy stacją Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Jak również nad studiami wykonalności po to, aby zwiększyć liczbę torów i zwiększyć przepustowość na liniach wychodzących z Warszawy. Głównie na linii w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, w kierunku Mińska Mazowieckiego - powiedział Wyborski.

Natomiast minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała, że dworzec Zachodni został dofinansowany z funduszy europejskich. - Półtora miliarda na sam dworzec, pół miliarda na tory otaczające, prawie miliard na podziemny przystanek tramwajowy - wyjaśniła.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że ta inwestycja to przykład wzorcowej współpracy rządu z samorządem, przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy. - Dokładnie w ten sposób realizujemy te nasze marzenia o zupełnie nowej, nowoczesnej Warszawie, w której stawiamy na transport publiczny. To jest właśnie to, co jest moim i naszym wspólnym priorytetem - dodał.

Dworzec Zachodni stał się polityczny

Inwestycją na platformie X pochwalił się premier Donald Tusk. - Warszawa nowy Dworzec Zachodni. Robimy, nie gadamy - powiedział na opublikowanym filmie. - Zobaczcie, robi wrażenie, co? - dodał. Na udostępnionym w mediach społecznościowych nagraniu premier przechadza się korytarzami nowego dworca.

Na słowa te odpowiedział były premier Mateusz Morowiecki, który przypomniał, że przetarg na odbudowę ruszył w 2019 roku, a sama umowa na budowę została podpisana 7 lipca 2020 roku. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że przebudowa dworca ruszyła jeszcze za ich rządów. "Premier Tusk znów firmuje cudzy sukces. Dworzec Zachodni nie jest dziełem jego rządu – nawet w ułamku" - wskazał Morawiecki.

Jak dodał, inwestycja warta jest blisko 2,1 mld zł, została ona rozpoczęta, podczas gdy Donalda Tuska nie było w polskiej polityce. "Fakty są jasne: my rozpoczęliśmy i zabezpieczyliśmy inwestycję, oni przecinają wstęgi. Polska potrzebuje uczciwego rozwoju, a nie polityków, którym odjechał peron" - dodał były premier.

Premier Tusk znów firmuje cudzy sukces. Dworzec Zachodni nie jest dziełem jego rządu – nawet w ułamku.

Przebudowa stacji ruszyła za naszych rządów:



przetarg w 2019 r.,

umowa 7 lipca 2020 r.

✅️ umowa 7 lipca 2020 r.



Ruchome schody, nowe przejście i wyświetlacze

Udostępnienie przejścia podziemnego pasażerom domyka trwającą od kilku lat przebudowę dworca.

Podróżni czekali na jego otwarcie wiele miesięcy. W tym czasie dojście do peronów możliwe były tylko wybudowaną kładką, teraz skorzystają ze schodów ruchomych.

Obok przejścia tramwajarze wybudowali podziemny przystanek, z którego w połowie przyszłego roku ma wyruszyć tramwaj. Część tramwajowa uzyskała już pozwolenie na użytkowanie na początku października.

Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce obsługująca do 1 tys. pociągów dziennie. Kolejarze szacują, że z dworca oraz nowego przejścia podziemnego będzie korzystać ponad 100 tysięcy osób każdego dnia.

Umowa na wielki remont Dworca Zachodniego została podpisana w lipcu 2020 roku. Poczatkowo mówiono, że prace zakończą się w 2023 roku.