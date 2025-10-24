Do zabójstwa doszło przy Grzybowskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

O zabójstwie młodej księgowej Izabeli R.-H. informowaliśmy jesienią 2023 roku. Prokuratura podała, że doszło do niego 16 października w hotelu przy ulicy Grzybowskiej na Woli. Jej ciało zostało znalezione po dwóch dniach przez obsługę hotelową. Z naszych ustaleń wynikało, że znajdowało się ono w wannie.

Zbrodnia na tle seksualnym

Kobieta była poszukiwana od 13 października i została uznana za osobę zaginioną. Jej zniknięcie zgłosił policji mąż 26-latki. Biegli stwierdzili, że kobieta została uduszona.

"Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne" - przypomniał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że w sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi - Erykowi Piatrou, synowi Victora. Ustalono, że sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił Polskę i aktualnie może przebywać na terenie Białorusi.

Sąd wydał list gończy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, za którym wysłano list gończy. Za zabójstwo grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Każdy, kto wie o miejscu pobytu podejrzanego Eryka Piatrou, powinien poinformować o tym najbliższą jednostkę policji. Zgodnie z prawem, kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności - kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

