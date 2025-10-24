Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Ciało uduszonej kobiety znaleziono w wannie. Po dwóch latach jest list gończy

Do zabójstwa doszło przy Grzybowskiej
Do zabójstwa doszło przy Grzybowskiej
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo 26-letniej kobiety w hotelu na warszawskiej Woli. Po wielomiesięcznym śledztwie prokuratura wskazała Białorusina Eryka Piatrou. Każdy, kto posiada informacje na temat mężczyzny, powinien skontaktować się z policją.

O zabójstwie młodej księgowej Izabeli R.-H. informowaliśmy jesienią 2023 roku. Prokuratura podała, że doszło do niego 16 października w hotelu przy ulicy Grzybowskiej na Woli. Jej ciało zostało znalezione po dwóch dniach przez obsługę hotelową. Z naszych ustaleń wynikało, że znajdowało się ono w wannie.

Zbrodnia na tle seksualnym

Kobieta była poszukiwana od 13 października i została uznana za osobę zaginioną. Jej zniknięcie zgłosił policji mąż 26-latki. Biegli stwierdzili, że kobieta została uduszona.

"Śledztwo wykazało, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne" - przypomniał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Dodał, że w sprawie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa obywatelowi Republiki Białorusi - Erykowi Piatrou, synowi Victora. Ustalono, że sprawca zaraz po dokonaniu zabójstwa opuścił Polskę i aktualnie może przebywać na terenie Białorusi.

Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Poszukiwany w sprawie zabójstwa kobiety w hotelu na Woli
Źródło: Policja

Sąd wydał list gończy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego, za którym wysłano list gończy. Za zabójstwo grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Każdy, kto wie o miejscu pobytu podejrzanego Eryka Piatrou, powinien poinformować o tym najbliższą jednostkę policji. Zgodnie z prawem, kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności - kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

ZOBACZ TEŻ: Były podejrzenia i tropy, ale tych spraw śledczym wciąż nie udało się zamknąć

DSCN9892
W parku Praskim odnaleziono ciało kobiety
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Udostępnij:
TAGI:
ZabójstwoProkuraturaPrzestępczość w Warszawielist gończy
Czytaj także:
Marsz Białych Aniołów w Mławie
Marsz Białych Aniołów w Mławie. Upamiętnili zamordowaną Maję
Okolice
Park Żerański widok z drona
Powstało wyjątkowe miejsce. Atrakcje na otwarcie nowego parku
Białołęka
Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Aktorka Agnieszka Warchulska została obrzucona kamieniami i jajkami przez nastolatków
Aktorka obrzucona jajkami i kamieniami przez bandę nastolatków na hulajnogach
Wilanów
Wypadek na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Ciało mężczyzny leżało na drodze krajowej
Okolice
Ukrywał marihuanę w wychodku
Ukrył marihuanę w wychodku i o niej zapomniał
Okolice
Auto wpadło na torowisko na Okopowej
Rozbili się torowisku i uciekli z auta. Tramwaj uderzył w uszkodzone bariery
Wola
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
Okolice
Spór o fragment terenu Skry
Urzędnicy kontra golfiści. Spór o działkę na Skrze
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Słup ognia, zapalił się zbiornik z gazem
Okolice
Straż Pożarna: w Sylwestra ponad tysiąc pożarów
Usłyszeli wybuch. Myśleli, że to gaz, a to była woda
Okolice
Wypadek autobusu
Lawetą w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
Praga Północ
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
Okolice
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
Okolice
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
Okolice
Kierowca wpadł podczas kontroli trzeźwości (zdjęcie ilustracyjne)
Prowadził mimo dożywotniego zakazu. Kilka godzin później stanął przed sądem
Okolice
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli ją wcześnie rano w kościele. Już wiedzą, kim jest tajemnicza kobieta
Praga Południe
Zrzut ekranu z wpisu Zenobii Żaczek
Szukają świadków zdarzenia w autobusie 190
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Po koncercie białoruskiego rapera mieli zostać wydaleni z Polski. Poprosili o azyl
Praga Południe
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę renault
Był pijany i złamał dwa zakazy
Białołęka
Gęś domowa (Anser cygnoides domesticus)
Gęsi wysłane w paczkach, jedna nie przeżyła. Ruch prokuratury
Okolice
Makieta sklepu Wokulskiego na Krakowskim Przedmieściu
Koniec zdjęć na Krakowskim Przedmieściu, "sklep Wokulskiego" zostaje
Śródmieście
Pacjentka zaatakowała lekarza (zdjęcie ilustracyjne)
"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"
Praga Północ
Piotr Alexewicz
Nagrody pozaregulaminowe przyznane, pięć dla Piotra Alexewicza
Śródmieście
Remonty ulic w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Prace w pięciu dzielnicach. Utrudnienia
Ulice
Zrzuty z ekranu telefonu pokazujące między innymi miejsca ukrycia narkotyków
W sieci prowadził "sklep" z narkotykami
Włochy
Pasażerka zapłaciła niebotyczną kwotę za kurs taksówką (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaciła ponad 700 złotych za sześciokilometrowy kurs
Praga Południe
The Cookers
Amerykańskie gwiazdy będą tu tylko na deser
Śródmieście
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Wybuchy i przeloty dronów. Dziś głośne ćwiczenia
Ochota

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki