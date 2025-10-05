Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Strażacy interweniowali przy zderzeniu. W ich wóz wjechało auto

wypadek trójkąt droga
Do kolizji doszło w Alejach Jerozolimskich
Źródło: Google Earth
Są utrudnienia w Alejach Jerozolimskich w kierunku wyjazdu z Warszawy. Miało miejsce tam zderzenie dwóch aut. W czasie interwencji w wóz strażacki wjechał pojazd.

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano w Alejach Jerozolimskich, na wysokości numeru 202.

- Miało miejsce zderzenie dwóch aut osobowych. Na miejscu czynności prowadził zespół z JRG6. Podczas działań nasz wóz strażacki został najechany przez inny pojazd osobowy. Na szczęście strażakom nic się nie stało - mówi tvnwarszawa.pl asp. Leszek Borlik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Utrudnienia drogowe przy wyjeździe z Warszawy

Jak alarmują służby, występują spore utrudnienia na wylocie z Warszawy. Obecnie trzy pasy (w tym miejscu jest ich pięć) ruchu w kierunku wyjazdu z miasta są zablokowane. Zator ma około pół kilometra i sięga skrzyżowania z Łopuszańską.

- Ze względu na dwa nakładające się zdarzenia drogowe utrudnienia mogą potrwać kilka godzin – dodaje asp. Borlik.

Nie ma osób poszkodowanych.  

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zginął pasażer, kierowca oskarżony

Zginął pasażer, kierowca oskarżony

Okolice
Nagle zjechał z drogi i się przewrócił

Nagle zjechał z drogi i się przewrócił

TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Warmińsko-Mazurska Policja

Udostępnij:
TAGI:
WypadekStraż pożarna
Czytaj także:
16-letni motocyklista trafił do szpitala
16-letni motocyklista jazdę skończył w polu
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono "szczątki obiektu przypominającego drona"
TVN24
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
Okolice
Czekolada
Nie zapłaciła za kilkadziesiąt czekolad i kilka testów ciążowych
Bielany
Nietypowa interwencja straży miejskiej
Nie miał dokumentów, poprosił o pomoc kolegę. Ten był poszukiwany
Praga Południe
collegium humanum
Były prorektor Collegium Humanum znaleziony martwy
Mokotów
Zdzisław Beksiński, fotografia artystyczna, bez tytułu, 1956 r.
Ponad 50 prac Beksińskiego z 10 muzeów na jednej wystawie
Żoliborz
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Kolejny łoś stracił życie na ogrodzeniu"
Okolice
kobieta laptop wykres praca shutterstock_2576010867
Obiecywali zarobek za lajkowanie postów, skończyło się wielką stratą
Okolice
IX Konkurs Chopinowski - przygotowania do koncertu inauguracyjnego
"Każdy z nas jest tu na swojej drodze"
Kultura
Kierowca za przejazd na "czerwonym" został ukarany mandatem i punktami
Odzyskał prawo jazdy i przejechał na "czerwonym"
Okolice
Narkotest w rękach policjantów
Zderzenie z autobusem. Kierowca samochodu pod wpływem narkotyków
Ochota
Policjanci zatrzymali 40-latka
"Bez słowa go zaatakował, pobił i okradł"
Wawer
Do napojów znajomej wlewała chemikalia
Ból, ucisk, duszności. Koleżance z pracy grozi 20 lat więzienia
Śródmieście
Wypadek w Wólce Jeżewskiej
Zginął pasażer, kierowca oskarżony
Okolice
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
W sobotę wystartuje bieg "Biegnij Warszawo"
"Biegnij Warszawo" w sobotę. Zamkną ulice, autobusy pojadą objazdami
Śródmieście
Potrącenie przez pociąg w Wesołej
Śmiertelne potrącenie na torach, odwołane pociągi
Wesoła
Zderzenie z udziałem radiowozu
Zderzenie na Bielanach. Radiowóz stracił koło
Bielany
Nóż zabezpieczony przez strażników miejskich
Rzucił się z nożem na radiowóz. Krzyczał o "zabijaniu warszawiaków"
Praga Południe
Dariusz Matecki
Poseł PiS pokazuje zdjęcie policjanta i pyta "kto to". Komentarz komendy i zawiadomienie prokuratury
Śródmieście
Renowacja pomnika Chopina
Zdjęli płachtę z pomnika Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa
Śródmieście
Prokuratura w Ostrołęce
Dwulatek dostał się pod koła ciężarówki, zginął. Decyzja prokuratury
Okolice
Kamienica przy Mińskiej 15 w rejestrze zabytków
Kiedyś górowała nad drewnianą zabudową, dziś jest pustostanem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o pobicie na przystanku
Zaatakował, pobił i okradł. "Bez powodu i bez słowa"
Wawer
Zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o kradzieże
Wchodzili do mieszkań seniorek. Pretekstem była kontrola jakości wody
Targówek
Kierowca bmw pędził 163 km/h
Pędził 163 kilometry na godzinę w terenie zabudowanym
Okolice
Fikcyjne darowizny dla parafii, wśród zatrzymanych ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Fikcyjne darowizny dla parafii. Wśród zatrzymanych proboszcz
Okolice
Pościg z motocyklistą
Był pewien, że uciekł. 17-latek "zdziwiony" wizytą
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Przestępcze "call center". Zatrzymania w Warszawie i Niemczech
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki