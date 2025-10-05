Do kolizji doszło w Alejach Jerozolimskich Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano w Alejach Jerozolimskich, na wysokości numeru 202.

- Miało miejsce zderzenie dwóch aut osobowych. Na miejscu czynności prowadził zespół z JRG6. Podczas działań nasz wóz strażacki został najechany przez inny pojazd osobowy. Na szczęście strażakom nic się nie stało - mówi tvnwarszawa.pl asp. Leszek Borlik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Utrudnienia drogowe przy wyjeździe z Warszawy

Jak alarmują służby, występują spore utrudnienia na wylocie z Warszawy. Obecnie trzy pasy (w tym miejscu jest ich pięć) ruchu w kierunku wyjazdu z miasta są zablokowane. Zator ma około pół kilometra i sięga skrzyżowania z Łopuszańską.

- Ze względu na dwa nakładające się zdarzenia drogowe utrudnienia mogą potrwać kilka godzin – dodaje asp. Borlik.

Nie ma osób poszkodowanych.