Samochód uderzył w bariery i dachował. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: GDDKiA

Do zdarzenia doszło na zjeździe z drogi S7 w kierunku alei 4 czerwca 1989 roku. Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 3.16.

- Samochód uderzył w bariery i dachował. Podróżowały nim cztery osoby, które w momencie przybycia strażaków na miejsce zdarzenia znajdowały się poza pojazdem. Trzy z nich były przytomne, bez obrażeń. Czwarta osoba, kobieta, była nieprzytomna w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podjętej przez świadka zdarzenia - opisał Łukasz Wujek z Komendy Stołecznej Policji.

Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia i przejęli resuscytację nieprzytomnej osoby. Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego przekazali im osobę poszkodowaną. - Ratownicy kontynuowali RKO. Pomimo intensywnych działań, po kilkudziesięciu minutach, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon kobiety - poinformował Wujek.

Strażacy zakończyli swoje czynności o godzinie 7.33. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.

Informację o utrudnieniach podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie na S7, między w. Opacz a w. Salomea. (...) Zablokowana łącznica zjazdowa na Ursus, przewidywany czas trwania utrudnienia około trzy godziny" - przekazano w komunikacie z godziny 7.32.

Wypadek w Pruszkowie Źródło: TVN24