Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Usterka w samolocie lecącym do Pragi. Pasażerowie wrócili do stolicy

Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Pragi zawrócił w połowie drogi. Rzecznik przewoźnika poinformował, że powodem powrotu na Lotnisko Chopina była usterka maszyny. Pasażerowie będą musieli skorzystać z kolejnego dostępnego połączenia do Czech.

Samolot wystartował z Lotniska Chopina w czwartek po godzinie 7.30. Do Pragi miał rozkładowo dotrzeć około 8.50. Z danych dostępnych w serwisie Flightradar24.com wynika, że po pokonaniu mniej więcej połowy trasy do Czech, w okolicach Wrocławia maszyna została zawrócona do Warszawy.

O powodach tej sytuacji mówił rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. - Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu. Samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie - przekazał.

Rzecznik dodał, że rejs LO523/LO524 na trasie Warszawa - Praga - Warszawa został odwołany, a pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenie.

Zapis rejsu LO523 z Warszawy do Pragi
Zapis rejsu LO523 z Warszawy do Pragi
Źródło: Flightradar24.com

Jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie. Działają od 1929 roku. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic.

Z obecnie eksploatowanych przez PLL LOT samolotów część to Boeingi: sześć B737-800 i 19 maszyn B737 w wersji MAX, a także 15 Dreamlinerów - osiem w wersji B787-8 i siedem B787-9. W barwach polskiego przewoźnika latają też m.in. Embraery, w tym dwa pozostające do dyspozycji rządu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
helsinki finlandia lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1612017124
Specjalny lot z Bliskiego Wschodu. Za dwa tysiące euro
BIZNES
Rządowy samolot leci na Bliski Wschód
Pierwsze dwa samoloty lecą po Polaków. "Wkrótce wyruszą w drogę do domu"
TVN24
PLL LOT, samolot
Loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Nowe informacje od polskiego przewoźnika
BIZNES
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
samolotyLotnisko ChopinaLOTLotnictwo
Czytaj także:
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
Wawer
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Okolice
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
Ursynów
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
Bemowo
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
Bemowo
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
Mokotów
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
Wesoła
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
Ursynów
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
Okolice
Pożar w mieszkaniu w Brwinowie
Pożar mieszkania zaczął się od zabawki
Okolice
Willa Glassa, ul. Piasta 12
Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery podwarszawskie wille w rejestrze zabytków
Okolice
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
Okolice
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
Okolice
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy
Ochota
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Okolice
Turyści z Dubaju na Lotnisku Chopina
"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju
Włochy
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
Okolice
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
Okolice
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Okolice
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Okolice
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Okolice
Na Białołęce powstanie nowy skwer
Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer
Białołęka
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki