Samolot wystartował z Lotniska Chopina w czwartek po godzinie 7.30. Do Pragi miał rozkładowo dotrzeć około 8.50. Z danych dostępnych w serwisie Flightradar24.com wynika, że po pokonaniu mniej więcej połowy trasy do Czech, w okolicach Wrocławia maszyna została zawrócona do Warszawy.

O powodach tej sytuacji mówił rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. - Z powodu usterki technicznej samolotu obsługującego rejs LO523 z Warszawy do Pragi załoga - zgodnie z obowiązującymi procedurami - podjęła decyzję o powrocie na lotnisko wylotu. Samolot bezpiecznie wylądował w Warszawie - przekazał.

Rzecznik dodał, że rejs LO523/LO524 na trasie Warszawa - Praga - Warszawa został odwołany, a pasażerowie zostaną przekierowani na kolejne dostępne połączenie.

Jedna z najstarszych linii lotniczych na świecie

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie. Działają od 1929 roku. Oferują bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic.

Z obecnie eksploatowanych przez PLL LOT samolotów część to Boeingi: sześć B737-800 i 19 maszyn B737 w wersji MAX, a także 15 Dreamlinerów - osiem w wersji B787-8 i siedem B787-9. W barwach polskiego przewoźnika latają też m.in. Embraery, w tym dwa pozostające do dyspozycji rządu.

