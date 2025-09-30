Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań

Co z mieszkaniami komunalnymi? Rafał Trzaskowski: ja to robię na co dzień Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

Zgodnie z przygotowaną koncepcją, przy ul. 1 Sierpnia 30b zaprojektowane zostaną dwa zespoły budynków w kształcie litery C - od 5 do 11 kondygnacji. "W budynkach planowane są 384 mieszkania, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, o łącznej powierzchni 17 140 mkw., lokale użytkowe oraz podziemne parkingi" - wskazał w komunikacie stołeczny ratusz.

Urzędnicy poinformowali, że na terenie wokół budynków mają powstać m.in. park deszczowy, ogrody społeczne, dziedzińce rekreacyjne i place zabaw z częścią zadaszoną, chroniącą przed słońcem i deszczem.

"Na dachach wyższych części budynków projektant ma zaplanować miejsce na kolektory słoneczne współdziałające z gruntowymi pompami ciepła, a oświetlenie terenu ma być zasilane energią z własnych źródeł (fotowoltaika). Przestrzeń uzupełnią elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Na etapie realizacji mają zostać zastosowane przepuszczalne technologie do utwardzania terenu, zielone dachy i tarasy oraz wybudowane miejsca z poidełkami dla zwierząt" - wyliczył ratusz.

Projekt zostanie opracowany w technologii BIM (Building Information Modeling), czyli powstanie trójwymiarowy model budynku, w którym zawarte będą wszystkie informacje o obiekcie - m.in. kształt i wygląd ścian, okien, instalacji, materiałów, które zostaną użyte oraz kosztów czy harmonogramu prac. "W przyszłości Model BIM pozwoli na generowanie danych potrzebnych na etapie projektowania, realizacji, aż po użytkowanie" - wskazał ratusz.

Projekt przygotuje warszawska pracownia Górecki Architekci Sp. z o.o., która wygrała konkurs ogłoszony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawy.

Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia Źródło: UM Warszawa