Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Miasto planuje nowe bloki komunalne na prawie 400 mieszkań

Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Co z mieszkaniami komunalnymi? Rafał Trzaskowski: ja to robię na co dzień
Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN
Budynki z mieszkaniami komunalnymi powstaną w dzielnicy Włochy. Za dwa lata ma być gotowy ich projekt.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją, przy ul. 1 Sierpnia 30b zaprojektowane zostaną dwa zespoły budynków w kształcie litery C - od 5 do 11 kondygnacji. "W budynkach planowane są 384 mieszkania, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, o łącznej powierzchni 17 140 mkw., lokale użytkowe oraz podziemne parkingi" - wskazał w komunikacie stołeczny ratusz.

Otoczenie budynków

Urzędnicy poinformowali, że na terenie wokół budynków mają powstać m.in. park deszczowy, ogrody społeczne, dziedzińce rekreacyjne i place zabaw z częścią zadaszoną, chroniącą przed słońcem i deszczem.

"Na dachach wyższych części budynków projektant ma zaplanować miejsce na kolektory słoneczne współdziałające z gruntowymi pompami ciepła, a oświetlenie terenu ma być zasilane energią z własnych źródeł (fotowoltaika). Przestrzeń uzupełnią elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Na etapie realizacji mają zostać zastosowane przepuszczalne technologie do utwardzania terenu, zielone dachy i tarasy oraz wybudowane miejsca z poidełkami dla zwierząt" - wyliczył ratusz.

Trójwymiarowy model

Projekt zostanie opracowany w technologii BIM (Building Information Modeling), czyli powstanie trójwymiarowy model budynku, w którym zawarte będą wszystkie informacje o obiekcie - m.in. kształt i wygląd ścian, okien, instalacji, materiałów, które zostaną użyte oraz kosztów czy harmonogramu prac. "W przyszłości Model BIM pozwoli na generowanie danych potrzebnych na etapie projektowania, realizacji, aż po użytkowanie" - wskazał ratusz.

Projekt przygotuje warszawska pracownia Górecki Architekci Sp. z o.o., która wygrała konkurs ogłoszony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta st. Warszawy.

Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Źródło: UM Warszawa
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Źródło: UM Warszawa
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Wizualizacja budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia
Źródło: UM Warszawa

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Rynek mieszkaniowyInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
41-letni obcokrajowiec był poszukiwany "czerwoną notą"
Wysiadał z pociągu, niczego się nie spodziewał. Groźny przestępca zatrzymany
Okolice
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów (zdjęcie ilustracyjne)
Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim
Podejrzany o rozboje ukrywał się przez 19 lat
Zerwał kontakty z rodziną, prowadził nocny tryb życia. Ukrywał się tak 19 lat
Okolice
38-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w trakcie imprezy. "Dźgnął go nożem w szyję i brzuch"
Białołęka
Stalowa belka zwisała z balkonu
Stalowa belka zwisała z balkonu. Mogła odpaść w każdej chwili
Praga Północ
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Flaga banderowców na koncercie. Prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia
Praga Południe
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się do szkoły na Ursynowie. Usłyszał osiem zarzutów
Ursynów
Awaria samolotu
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Z silnika strzelały iskry
Włochy
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie kończy okupację przed Sejmem. "Nie damy się wepchnąć do zamrażarki"
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
Okolice
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
Ochota
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
Rembertów
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski dementuje. "Mój syn będzie uczęszczał na edukację zdrowotną"
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
Praga Północ
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
Okolice
Autobus elektryczny Irizar
10 autobusów elektrycznych dla Warszawy
Komunikacja
Wieliszew. Proces kobiety oskarżonej o zabójstwo 45-letniego mężczyzny
"Zobaczyłem, że syn leży na ziemi. Był jeszcze przytomny"
Alicja Glinianowicz
Pożar na Bartyckiej
Pożar serwisu rowerów elektrycznych, dym nad Mokotowem
Mokotów
Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański
Chciał ominąć korek, skończył z mandatem
Na oczach policjanta wykonał niebezpieczny manewr. Chciał ominąć korek
Okolice
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
Zamek Ujazdowski w Warszawie, miejsce kongresu
Jak poprawić jakość życia w miastach. Kongres nie tylko o zdrowiu
BUW, Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warszawski
Ma być tanio, smacznie i różnorodnie. O tę stołówkę walczyli studenci
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
"Buggy" na drzewie. Czterech nastolatków rannych. Nowe informacje
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest termin nadzwyczajnej sesji
32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
Atak w metrze. Tłuczkiem do mięsa okładał przypadkowego mężczyznę
Praga Północ
Pożar ciężarówek w miejscowości Kamieńszczyzna
W ogniu stanęły samochody, naczepy oraz kontener
Okolice
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
Zawyją syreny alarmowe. Pięć dni testów
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Nocny pożar pod Warszawą. Spłonęły dwie ciężarówki
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki