Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Matka i córka z cudzymi paszportami

Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne)
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl
Dwie obywatelki Sierra Leone, matka i córka, pokazały na Lotnisku Chopina paszporty należące do innych osób. Strażnicy graniczni odmówili im wjazdu na teren Polski. Wobec starszej z kobiet wszczęto postępowanie karne.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek na Lotnisku Chopina w Warszawie. Po przylocie samolotu ze Stambułu, podczas kontroli paszportowej, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie zauważyli niezgodność pomiędzy wizerunkami w dokumentach a osobami, które się nimi posługiwały.

- Podróżujące 35-letnia kobieta i jej 14-letnia córka deklarowały przyjazd do Polski w celach turystycznych. Nie posiadały jednak żadnych dokumentów potwierdzających cel i warunki pobytu. W związku z tym funkcjonariusze skierowali je na drugą linię kontroli w celu szczegółowego sprawdzenia ich tożsamości oraz okoliczności podróży - przekazała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec.

Nie wjechały do Polski

Jak dodała, podczas dalszych czynności starsza z kobiet okazała w telefonie zdjęcia oryginalnych paszportów wydanych na jej prawdziwe dane oraz dane córki. W ten sposób funkcjonariusze Straży Granicznej potwierdzili, że podczas odprawy granicznej wykorzystała cudze dokumenty, próbując w ten sposób przedostać się do strefy Schengen.

Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Źródło: Straż graniczna

- Wobec obu cudzoziemek wydano decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Dodatkowo wobec matki wszczęto postępowanie przygotowawcze w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy RP wbrew przepisom, podstępem - przy użyciu paszportów potwierdzających tożsamość innych osób - poinformowała rzeczniczka.

Kobieta została przesłuchana w charakterze podejrzanej i nie przyznała się do zarzucanego czynu. Po zakończeniu czynności obie obywatelki Sierra Leone zostały umieszczone w pomieszczeniach dla osób, którym odmówiono wjazdu, do czasu powrotu do Stambułu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrola paszportowa na Lotnisku Chopina
Przylecieli z różnych krajów, podróż zakończyli na lotnisku
Kobiecie odmówiono wjazdu do Polski
Twierdziła, że zamierza w Polsce pracować. Miała podrobiony dokument
Straż Graniczna na lotnisku
Na lotnisku zatrzymano ściganego w sprawie zbrodni wojennych
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż graniczna

Udostępnij:
TAGI:
Straż Graniczna
Czytaj także:
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
Okolice
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Śródmieście
Rekordowo niski poziom Wisły w rejonie Bulwarów Wiślanych
Wody w Wiśle było już tak mało, że zmienili punkt zero
Śródmieście
Uciekał przed policją, wjechał autem do rzeki
Ucieczka zakończona w rzece, mandat na ponad 10 tysięcy złotych
Okolice
Nieprawidłowości w domu opieki w Łazach (zdj. ilustracyjne)
Pensjonariusze domu opieki odnalezieni, prowadzący placówkę aresztowani
Okolice
Pytania o przyszłość Sadyba Best Mall
Odszkodowanie za działkę i problem z trybem. Od 25 lat jest tam centrum handlowe
Mokotów
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA o korupcji w instytucie medycznym. Trzy osoby zatrzymane
Śródmieście
40-latek został zatrzymany
"Chciał, by koleżanka poczuła się radośniej", dosypał jej coś do lemoniady
Praga Północ
Siedmiolatek zachłysnął się żelkami (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje siedmiolatek. "Prawdopodobnie zadławił się żelkami"
Ursus
Zderzenie na skrzyżowaniu alei Witosa i Jana III Sobieskiego
Zderzenie auta i tramwaju na linii do Wilanowa
Mokotów
Protest plantatorów przed kancelarią premiera
Plantatorzy tytoniu protestowali przed kancelarią premiera
Śródmieście
Droga dla rowerów wzdłuż Sobieskiego
Drogowcy dosztukują to, co pominęli tramwajarze
Piotr Bakalarski
Pijany kierowca zatrzymany dzięki współpracy z załogą policyjnego śmigłowca
Jechał pijany. Namierzyli go z policyjnego śmigłowca
Praga Południe
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Pościg, rozbity radiowóz, zatrzymany 34-latek. Mamy nagranie
Okolice
Betonowe belki na drodze
Przewróciła się ciężarówka. Ogromne betonowe belki blokowały ważną trasę
Okolice
Śmiertelny wypadek na S7
Samochód uderzył w bariery i dachował. Jedna osoba nie żyje
Włochy
Zbrodnia w Jabłonnie
Służącą zabił, ciężarną żonę ranił. "Wszystko darować" wyszeptała w sądzie
Tamara Barriga
Grób Nieznanego Żołnierza na przełomie lat 50. i 60. XX wieku
100 lat temu matka poległego żołnierza losowo wybrała trumnę
Śródmieście
Pożar w Palmirach
Słup dymu nad krajową "siódemką"
Okolice
Stacja PKP w Mińsku Mazowieckim
Cztery tory na wschód od Warszawy. "Ruch znacząco wzrośnie"
Rembertów
Sygnalizacja świetlna (zdjęcie ilustracyjne)
Nie mieli pieniędzy na wódkę. Wyjęli baterie z sygnalizatorów i sprzedali
Okolice
Plac zabaw w parku Ujazdowskim został otwarty
Dzieci kochają ten plac zabaw. Będzie otwarty także zimą
Piotr Bakalarski
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
W tych dzielnicach już nie kupisz alkoholu w nocy
Praga Północ
Wypadek w Pruszkowie
Zderzenie dwóch aut. Wielu rannych, w tym dzieci
Okolice
Dzień Wszystkich Świętych na Starych Powązkach
Ruch przy warszawskich cmentarzach
Wola
bernardyn pies
Psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
Okolice
Aktorka Maja Komorowska podczas kwesty na Starych Powązkach
"To niezwykła sprawa, że możemy brać w tym udział i podtrzymywać pamięć"
Wola
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz
Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich
Wilanów
Policja opublikowała rysopis podejrzewanego
Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki